Австралия выделяет Украине новый пакет военной помощи, в котором будет бронетехника. Hawkei решили не передавать 26 июня, 07:41 Украинские военные на бронетранспортере М113 возле Бахмута, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $73,5 миллиона. В нем будут 70 военных транспортных средств и артиллерийские боеприпасы.

Об этом австралийский премьер-министр Энтони Албаниз сообщил в понедельник, 26 июня, пишет The Canberra Times.

Военная помощь будет включать 28 бронетранспортеров M113, 14 машин для проведения специальных операций, 28 грузовиков и 14 прицепов.

Видео дня

«Эта дополнительная поддержка будет иметь реальное значение, помогая украинскому народу, который продолжает демонстрировать большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и аморальной войны со стороны России», — сказал Албаниз.

Он подчеркнул, что выделение новой помощи не связано с бунтом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России, который длился несколько часов, и ее готовили в течение длительного времени.

Также у Албаниза спросили о передаче бронемашин Hawkei, о которых просит Украина. По его словам, этот вопрос поднимали, но «совет заключается в том, что это не лучший способ предоставления помощи Украине».

Австралия — одна из крупнейших стран, которая не является членом НАТО, и передает Украине помощь, боеприпасы и различное оборонное оборудование, в частности десятки бронемашин Bushmaster. Также запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию и ввел санкции против 1000 российских физических и юридических лиц.