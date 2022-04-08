«Исторический момент». Австралия передает Украине бронеавтомобили Bushmaster на $38 млн

8 апреля, 05:31
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Бронеавтомобили Bushmaster (Фото:Vasyl Myroshnychenko via Facebook)

Бронеавтомобили Bushmaster (Фото:Vasyl Myroshnychenko via Facebook)

Австралия передает Украине бронеавтомобили Bushmaster. По украинскому времени согласование заняло всего один день.

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Австралия передает Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster ценой около $38 млн. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook.

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«Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов австралийских долларов ($38 млн). Исторический момент», — написал Мирошниченко.

Как отметил украинский посол, по данным австралийских специалистов по вопросам национальной безопасности, это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны.

«Президент Владимир Зеленский 31 марта обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеры Bushmaster. На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. По украинскому времени все произошло за один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование», — отметил Мирошниченко.

https://www.facebook.com/vasyl.myroshnychenko/posts/10101769039353121

Как пишет издание Politico, канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставки танков для Украины несмотря на давление других политиков.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Австралия Вооружение Бронетранспортер Война России против Украины

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