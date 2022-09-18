«Санкции направлены против правительства, а не граждан». Австралия не будет запрещать въезд российским туристам

18 сентября, 10:10
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Австралия не поддерживает визовые санкции для россиян (Фото:RebeccaLintzPhotography / Pixabay)

Австралия не поддерживает визовые санкции для россиян (Фото:RebeccaLintzPhotography / Pixabay)

Австралия не будет запрещать въезд в страну российским туристам в рамках санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сказал министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает Reuters.

Марлес заявил, что санкции направлены против правительства России, а не против самих россиян.

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«Это не то, что мы сейчас рассматриваем», — добавил он.

Кроме того, Марлес отказался отвечать на вопрос, предоставит ли Австралия украинцам больше Bushmaster и других защищенных транспортных средств после недавнего запроса посла Украины в Австралии.

«Мы будем искать, как мы можем оказать такую ​​постоянную поддержку», — сказал он, назвав Австралию «одним из крупнейших государств, оказывающих военную поддержку Украине вне НАТО».

С начала конфликта Австралия ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц.

Она также поставляла оборонное оборудование и гуманитарные грузы в Украину и запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситов, в Россию.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Визы Австралия Россияне Санкции против России

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