«Санкции направлены против правительства, а не граждан». Австралия не будет запрещать въезд российским туристам 18 сентября, 10:10 Австралия не поддерживает визовые санкции для россиян (Фото:RebeccaLintzPhotography / Pixabay)

Австралия не будет запрещать въезд в страну российским туристам в рамках санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.



Об этом сказал министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает Reuters.



Марлес заявил, что санкции направлены против правительства России, а не против самих россиян.



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«Это не то, что мы сейчас рассматриваем», — добавил он.



Кроме того, Марлес отказался отвечать на вопрос, предоставит ли Австралия украинцам больше Bushmaster и других защищенных транспортных средств после недавнего запроса посла Украины в Австралии.

«Мы будем искать, как мы можем оказать такую ​​постоянную поддержку», — сказал он, назвав Австралию «одним из крупнейших государств, оказывающих военную поддержку Украине вне НАТО».



С начала конфликта Австралия ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц.



Она также поставляла оборонное оборудование и гуманитарные грузы в Украину и запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситов, в Россию.



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