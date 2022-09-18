«Санкции направлены против правительства, а не граждан». Австралия не будет запрещать въезд российским туристам
Австралия не поддерживает визовые санкции для россиян (Фото:RebeccaLintzPhotography / Pixabay)
Австралия не будет запрещать въезд в страну российским туристам в рамках санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сказал министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает Reuters.
Марлес заявил, что санкции направлены против правительства России, а не против самих россиян.
«Это не то, что мы сейчас рассматриваем», — добавил он.
Кроме того, Марлес отказался отвечать на вопрос, предоставит ли Австралия украинцам больше Bushmaster и других защищенных транспортных средств после недавнего запроса посла Украины в Австралии.
«Мы будем искать, как мы можем оказать такую постоянную поддержку», — сказал он, назвав Австралию «одним из крупнейших государств, оказывающих военную поддержку Украине вне НАТО».
С начала конфликта Австралия ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц.
Она также поставляла оборонное оборудование и гуманитарные грузы в Украину и запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситов, в Россию.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.