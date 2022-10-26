Австралия направит для ВСУ 30 бронетранспортеров Bushmaster

26 октября, 17:19
Поделиться:
Всего Австралия передаст Украине 90 Bushmaster (Фото:Image/Diego Fedele via REUTERS)

Всего Австралия передаст Украине 90 Bushmaster (Фото:Image/Diego Fedele via REUTERS)

Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также направит в Великобританию до 70 инструкторов для обучения ВСУ.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что таким образом всего Австралия передаст Украине 90 Bushmaster. Также эта страна отправила для ВСУ шесть буксируемых гаубиц M777, боеприпасы, 28 бронетранспортеров M113, а также противотанковое и другое вооружение.

Видео дня

Читайте также:

Бронемашина Bushmaster (Фото:Łukasz Pacholski/www.flickr.com) Играют немаловажную роль. Кулеба обратился к Австралии с просьбой предоставить больше бронемашин Bushmaster

«С момента своего прибытия Bushmasters широко использовались ВСУ, и президент Украины, министр обороны и посол запросили еще», — сказал вице-премьер-министр Австралии Ричард Марлес.

Также контингент из 70 военнослужащих австралийских сил обороны присоединится к многонациональным учениям под руководством Великобритании сразу после Рождества.

«Речь идет не только о суверенитете Украины, мужественный народ Украины защищает международное право, правила и нормы», — заявил премьер-министр страны Энтони Альбаниз.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников говорил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские военные вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковскую область.

https://www.youtube.com/embed/oDhEgO9rgo4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Австралия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетранспортер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X