Австралия призвала Россию признать ответственность за крушение MH17

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн подтвердила безусловную поддержку выводам Совместной следственной группы по расследованию катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Malaysian Airlines рейса MH17.

Об этом она заявила по итогам встречи с министрами иностранных дел Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии в Нью-Йорке, передает NEWS.com.au.

"Мои коллеги подтвердили нашу приверженность установлению истины относительно крушения MH17 и преследования виновных", - заявила Пейн.

"Я вновь подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования Совместной следственной группы", - добавила министр.

При этом глава МИД Австралии выразила сожаление, что Россия до сих пор не признала данные расследования независимой следственной группы.

Напомним, что 17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета ЗРК Бук, которой сбили МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании уже назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

Смотрите также Международное следствие отреагировало на заявление РФ об "украинском следе" в уничтожении МН17

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.