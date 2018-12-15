Австралия признала Иерусалим столицей Израиля Сегодня, 08:18 64 Цей матеріал також доступний українською Скотт Моррисон

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает DW.

По словам Моррисона, Австралия пока не собирается переносить свое посольство в Иерусалим, в том числе из-за высокой стоимости переезда. Однако она откроет там представительство по вопросам обороны и торговли.

Также Моррисон подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта на основе создания двух государств, после которого возможно признание Восточного Иерусалима столицей Палестины.

Иерусалимский тупик

Ранее избранный президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о решении перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Несмотря на протесты Палестины, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. В конце сентября 2018 года Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Cтатус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.

Израиль, которому с момента создания современного государства фактически принадлежала западная часть Иерусалима, захватил Восточный Иерусалим вместе с историческим Старым городом в ходе так называемой Шестидневной войны 1967 года; к тому же эта часть города от 1948 года была под оккупацией Иордании.

Позже Израиль объявил об аннексии этой территории, заявив, что весь Иерусалим является его неделимой столицей. Мировое сообщество не признает этого шага, посольства других государств в Израиле расположены в Тель-Авиве.

Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.