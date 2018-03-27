Австралия и Македония присоединились к дипломатическим санкциям против РФ

Австралия вышлет двоих российских дипломатов в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, говорится в заявлении на официальном сайте премьер-министра страны Малкольма Тернбулла.

"Два российских дипломата, которые идентифицируются как скрытые сотрудники разведки, будут высланы в течение семи дней правительством Австралии за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями", - говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении, это решение является ответом на шокирующее нападение с использованием химического оружия в Европе, поставившее под угрозу множество других лиц.

"Оно принимает во внимание рекомендации правительства Великобритании о том, что вещество, использованное 4 марта, было военным нервно-паралитическим агентом типа, который разрабатывался Россией. Такая атака является неприемлемой для какой-либо суверенной нации", - заявил премьер-министр Тернбулл.

В Австралии констатируют, что это нападение является частью безрассудного, но преднамеренного поведения российского государства.

"Австралия ввела мощные санкции с 2014 года в ответ на угрозу России суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы также продолжаем поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности тех, кто несет ответственность за катастрофу MH17, и мы назвали неприемлемыми действия России в киберпространстве", - говорится в заявлении.

Свою солидарность с позицией Великобритании относительно отравления Скрипаля выразила также Македония, заявив, что вышлет одного российского дипломата.

"Министерство иностранных дел объявляет, что в связи с консультацией с нашими союзниками и партнерами по ЕС и НАТО и в знак солидарности с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, было принято решение об исключении одного дипломата Российской Федерации из Республики Македония в связи с делом Скрипаля, в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях с 1961 года", - говорится в сообщении МИД страны.

Как отмечается в сообщении, статья 9 дает право Македонии выслать любого дипломатического сотрудника и объявить его персоной нон грата без объяснения причин. В министерстве заявили, что использование оружия военного назначения нарушает международное право, что сказывается на безопасности всех стран.

Ранее собщалось, что 21 страна уже объявила о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия и Украина.