Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя Вооружённых сил США.

По его словам, американская боевая авиация нанесла удар по ракетной площадке на острове Кешм в ответ на удары Ирана по американским военнослужащим и объектам.

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Представитель военного ведомства, выступивший на условиях анонимности, не предоставил дополнительных подробностей.

12 ноября Иран пригрозил атаковать американские военные базы в Европе, если США будут использовать их для нанесения ударов по иранской территории. В Тегеране заявили, что в случае нового нападения ответные меры могут затронуть не только военные объекты США на Ближнем Востоке.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде президент США Дональд Трамп заявил, что США могут провести ещё одну военную операцию против Ирана. Через два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.