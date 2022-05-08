Авиаудар по школе в Луганской области. Глава МИД Британии заявила, что «в ужасе» от действий РФ 8 мая, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Трасс добавила, что умышленное нанесение ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре равносильно военным преступлениям. (Фото:Сергей Гайдай)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она «в ужасе» от авиаудара по школе в Луганской области, в результате которого погибли более 60 человек.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«В ужасе от последнего нападения России на школу в Луганской области, в результате которого погибли ни в чем не повинные люди, укрывающиеся от российских бомбардировок», — написала она в Twitter.

Видео дня

Трасс добавила, что умышленное нанесение ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре равносильно военным преступлениям.

«Мы обеспечим привлечение к ответственности режима Путина», — подчеркнула она.

7 мая войска РФ нанесли авиаудар по школе в Белогоровке, где от обстрелов прятались около 90 местных жителей. По предварительным данным, погибли 60 человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.