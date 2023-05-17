В Госдепе США рассказали о последствиях возобновления авиасообщения Грузии с РФ 17 мая, 08:53 Грузия возобновляет авиасообщение с РФ (Фото:Tbilisi and Batumi International Airports/Facebook)

Возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией вызовет беспокойство не только у стран Запада, а также у компаний, которые могут работать из грузинских аэропортов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа США Ведант Пател на брифинге.

«Ели между Россией и Грузией будут осуществляться прямые рейсы, это вызовет растущую озабоченность — не только у США и других западных стран, но и у компаний, которые могут работать из грузинских аэропортов, если они обслуживают самолеты. Все западное сообщество дистанцировалось от Российской Федерации, и мы считаем, что сейчас не время усиливать взаимодействие с РФ», — отметил он.

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Пател добавил, что Вашингтон продолжит внимательно следить за ситуацией и может принять «дополнительные меры». Какие именно, представитель Госдепа не уточнил.

«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и при необходимости предпримем дополнительные шаги», — сказал он.

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10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с РФ. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение Тбилиси ложной позицией и добавил, что история все расставит на свои места.



Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

С 2008 года, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

По состоянию на февраль текущего года граждане страны-агрессора уже открыли в Грузии 100 тысяч банковских счетов. Россияне также массово скупают недвижимость в стране и открывают бизнес.