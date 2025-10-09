Путин «извинился» за сбитый самолет Азербайджана: Коваленко считает, что это «символическая капитуляция Москвы»

Извинения российского диктатора Владимира Путина перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за сбитый в 2024 году пассажирский самолет — это не дипломатический жест, а символическая капитуляция Москвы.

Об этом в четверг, 9 октября, написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко, после катастрофы Москва в течение 10 месяцев отрицала свою причастность, выдумывая «плохие погодные условия», «стайки птиц» и «технические сбои». Под давлением Баку Кремль был вынужден признать очевидное: самолет уничтожили российские ракеты ПВО.

Реклама

Руководитель ЦПИ отметил, что извинения Путина демонстрирует изменение позиции России на международной арене. Ослабленная войной против Украины, Москва не способна идти на конфликт с Азербайджаном и Турцией. Попытки давления через аресты диаспоры, медиа-кампании и агентуру провалились, тогда как Баку действовал последовательно и твердо, имея поддержку Турции как ключевого партнера.

Извинения Путина стало сигналом для соседей России, в частности Кремль больше не может диктовать условия, а вынужден оправдываться и считаться с другими игроками на региональной арене.

«Эпоха «имперской спеси» завершилась. Россия больше не центр влияния, а уязвимый игрок, который вынужден считаться с теми, кого еще вчера считал «младшими братьями», — добавил Коваленко.

Ранее 9 октября Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым признал, что российская система противовоздушной обороны выпустила две ракеты в самолет Азербайджанских авиалиний в декабре 2024 года.

Путин утверждает, что ракеты не поразили самолет непосредственно, а взорвались в нескольких метрах. Российский диктатор говорит, что его, скорее всего, якобы зацепили обломки.

Российский диктатор сказал Алиеву, что якобы узнал о причинах катастрофы два дня назад, 7 октября.

Авиакатастрофа в Казахстане — что известно

25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным Reuters, правительство Азербайджана ожидало, что Россия признается в том, что сбила самолет Азербайджанских авиалиний.

Как заявил 27 декабря глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории РФ.

28 декабря руководство Azerbaijan Airlines объявило о приостановке рейсов в семь городов РФ — в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару. Позже Госагентство гражданской авиации Азербайджана приостановило полеты из Баку в целый ряд городов России: Минеральных Вод, Сочи, Волгограда, Уфы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Владикавказа.

Позже в Кремле заявили, что диктатор РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», а также «выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим».

29 декабря Алиев раскрыл ряд фактов о катастрофе самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он сообщил, что самолет получил повреждения возле Грозного, а также потерял управление из-за применения средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Алиева, в результате «огня, который открыли по самолету с земли», сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна.

В феврале 2025 года СМИ сообщали, что Азербайджан собирает доказательства для обращения в международный суд из-за катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.