Глава МИД Германии предостерегла от «поспешных выводов» по авиакатастрофе с Пригожиным 24 августа, 13:46 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла от спекуляций относительнопадения самолета в среду, 23 августа, на борту которого мог находиться главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Tagesschau.

Она подчеркнула, что авиакатастрофа произошла не так давно, поэтому «нельзя делать поспешных выводов».

Однако Бербок отметила, что этот инцидент подчеркивает, «что система, эта власть, диктатура, которая построена на насилии, знает насилие только внутренне».

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«Мы это уже печально, драматично видели в предыдущие годы, где оппозиционеры, где журналисты, где обычные люди выпадали из окон или были отравлены», — заявила она.

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Отвечая на вопрос о будущем «вагнеровцев», Бербок сказала, что опасается, что Россия, «с ЧВК Вагнера или без него, продолжит свою циничную игру не только в Украине, но и прежде всего в Африке».

Глава МИД Германии подчеркнула, что Пригожин и ЧВК Вагнера несут ответственность за ужасные действия против украинского народа и против стран Африки.

«Куда бы ни шел Вагнер, следуют смерть, разрушение и эксплуатация», — подчеркнула министр.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer-135. РосСМИ сообщили, что он принадлежал Пригожину. Telegram-каналы страны-террориста России распространяли разные версии о причине падения самолета — удар ПВО, ракетами C-300 или взрыв на борту.

Поздно вечером Росавиация подтвердила, что Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета. Это произошло ровно через два месяца после начала провального «мятежа» вагнеровцев.