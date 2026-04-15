Россия заплатит компенсации за сбитый в 2024-м ПВО РФ самолет Азербайджанских авиалиний

Страна-агрессор РФ согласилась выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших в катастрофе самолета Азербайджанских авиалиний , который в конце 2024 года разбился недалеко от Актау в Казахстане.

Об этом 15 апреля говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и МИД РФ.

В тексте говорится, что решение вопросов, возникших в результате аварии самолета, в частности, выплата компенсации, было согласовано еще на встрече диктатора РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева 9 октября 2025 года.

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«Предпринятые шаги свидетельствуют о совместных усилиях сторон по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие азербайджано-российских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств», — заявили дипломаты.

Авиакатастрофа в Казахстане — что известно

25 декабря 2024 года самолет, летевший из Баку в Грозный, изменил маршрут и разбился недалеко от аэропорта города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 погибли.

Как заявил 27 декабря глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Казахстане, поскольку был сбит российской ЗРК Панцирь-С1, расположенной на территории РФ.

Позже в Кремле заявили, что диктатор РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», а также «выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим».

29 декабря Алиев раскрыл ряд фактов о катастрофе самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Он сообщил, что самолет получил повреждения возле Грозного, а также потерял управление из-за применения средств радиоэлектронной борьбы.

По словам главы Азербайджана, в результате «огня, который открыли по самолету с земли», сильно пострадала хвостовая часть воздушного судна.

В феврале 2025 года СМИ сообщали, что Азербайджан собирает доказательства для обращения в международный суд из-за катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

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9 октября 2025 года диктатор РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым признал, что российская система противовоздушной обороны выпустила две ракеты в самолет Азербайджанских авиалиний в декабре 2024 года. При этом Путин утверждал, что «ракеты непосредственно не поразили самолет, а взорвались в нескольких метрах».