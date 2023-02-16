Украина пригласила Канаду присоединиться к авиационной коалиции — Кулеба
Кулеба призывает страны присоединиться к авиационной коалиции для помощи Украине в борьбе с войсками РФ (Фото:US Secretary of Defense/Flickr)
Украина предложила Канаде присоединиться к авиационной коалиции стран, которая сейчас создается.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли, которая находится с рабочим визитом в Киеве.
«Я передал Мелани приглашение присоединиться к новой коалиции, которую мы создаем. Это авиационная коалиция. Этому вопросу мы уделили большое внимание во время нашего общения», — отметил украинский министр.
Кулеба также поблагодарил Канаду за принятые решения о передаче ВСУ комплекса противовоздушной обороны NASAMS, броневиков Senator, а также танков.
Стороны также обсудили украинскую формулу мира, санкции против России и дальнейшую военную помощь Украине.
8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.
После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».
МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.