Украина пригласила Канаду присоединиться к авиационной коалиции — Кулеба 16 февраля, 11:52 Кулеба призывает страны присоединиться к авиационной коалиции для помощи Украине в борьбе с войсками РФ (Фото:US Secretary of Defense/Flickr)

Украина предложила Канаде присоединиться к авиационной коалиции стран, которая сейчас создается.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли, которая находится с рабочим визитом в Киеве.

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«Я передал Мелани приглашение присоединиться к новой коалиции, которую мы создаем. Это авиационная коалиция. Этому вопросу мы уделили большое внимание во время нашего общения», — отметил украинский министр.

Кулеба также поблагодарил Канаду за принятые решения о передаче ВСУ комплекса противовоздушной обороны NASAMS, броневиков Senator, а также танков.

Стороны также обсудили украинскую формулу мира, санкции против России и дальнейшую военную помощь Украине.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».



Инфографика: NV

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

