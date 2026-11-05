В Польше задержали шестерых человек, подозреваемых в поставках в Россию материалов для оружия

Польское Агентство внутренней безопасности (АВБ) задержало шестерых человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе , действовавшей против Польши.

Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил министр — член правительства, координатор спецслужб Томаш Семоняк.

По версии следствия, группа нелегально переправляла в Россию крупные партии материалов военного назначения, используемых для производства боеприпасов и систем вооружения.

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По утверждению Семоняка, собранные доказательства указывают на то, что задержанные работали на российские спецслужбы и помогали наращивать военный потенциал РФ.

Среди подозреваемых — пятеро граждан Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России. Четверых из них суд заключил под стражу по обвинению в шпионаже. В отношении двоих других были избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Сотрудники АВБ проводили обыски с 21 октября по 2 ноября. Они проверили 21 объект в трех воеводствах: Варминьско-Мазурском, Поморском и Великопольском.

По словам Семоняка, расследование продолжается. Надзор за ним осуществляет Подляский выездной отдел Национальной прокуратуры в Белостоке, а следственные действия проводит региональное отделение Агентства внутренней безопасности (ABW) в Ольштыне.

Министр также привел статистику: с 1 января 2024 года статус подозреваемых по делам о шпионаже и диверсиях, которые ведет АВБ, получили уже почти 100 человек.

Руководители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции предупредили, что Россия может усилить диверсионную деятельность в Европе в ближайшие месяцы. 24 сентября разведка Министерства обороны Дании заявила о «небольшом, но растущем риске» того, что РФ начнет ограниченное военное наступление против одной или нескольких соседних стран НАТО.

Российские диверсии / Инфографика: NV

2 октября Главное управление разведки сообщило, что российские спецслужбы получили задачу усилить активность в странах ЕС и НАТО. По данным ГУР, речь идет о гибридных операциях, призванных подорвать помощь Украине и ослабить Альянс.

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13 октября Служба внешней разведки Украины заявила, что Кремль не отказался от сценария прямой войны с Европой и рассматривает его в числе возможных конфликтов до 2045 года. Шесть таких сценариев касаются Северной Европы; отдельно разрабатываются планы в отношении Польши и стран Балтии.