Аваков рассказал, когда начнет работать безвиз между Украиной и Катаром

Аваков заявил, что 2 ноября начнет действовать безвиз между Катаром и Украиной

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявил, что со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим.

Об этом глава ведомства сообщил в Twitter.

"Сегодня на встрече с премьер-министром Катара Абдуллой Аль Тани в Дохе констатировали завершение всех формальностей - со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепчаем друзьями", - написал Аваков.

Сьогодні на зустрічі із прем'єр-міністром Катару???????? Абдулою Аль Тані у Досі констатували завершення всіх формальностей - з 2 листопада між Україною ????????і Катаром???????? починає працювати безвізовий режим. Міцнішаємо друзями! pic.twitter.com/V9EiD2TFzt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 октября 2018 г.

Напомним, что 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.Соответствующее решение было принято по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.