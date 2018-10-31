31 октября 2018, среда

Аваков рассказал, когда начнет работать безвиз между Украиной и Катаром

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Аваков заявил, что 2 ноября начнет действовать безвиз между Катаром и Украиной
Twitter/Арсен Аваков

Аваков заявил, что 2 ноября начнет действовать безвиз между Катаром и Украиной

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявил, что со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим.

Об этом глава ведомства сообщил в Twitter.

"Сегодня на встрече с премьер-министром Катара Абдуллой Аль Тани в Дохе констатировали завершение всех формальностей - со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепчаем друзьями", - написал Аваков.

Напомним, что 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.Соответствующее решение было принято по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

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