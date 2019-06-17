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Аваков презентовал контракт на закупку 13-ти АН-178

Сегодня, 17:14
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Аваков презентовал контракт на закупку 13-ти АН-178 - фото

Twitter / Арсен Аваков

Арсен Аваков на салоне Ле-Бурже

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже представил контракт между МВД Украины и заводом Антонов на закупку 13-ти АН-178 для Нацгвардии и ДСНС.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Это первые самолеты с украинскими и евро комплектующими. Хороший сигнал для мира. Осенью — первый демонстрационный полет, через 3 года будут на службе», — написал Аваков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и министр внутренних дел Украины Арсений Аваков обсудили двустороннее сотрудничество в авиасфере.

Теги:   Франция Арсен Аваков Эммануэль Макрон

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