Аваков презентовал контракт на закупку 13-ти АН-178 Сегодня, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Twitter / Арсен Аваков Арсен Аваков на салоне Ле-Бурже Twitter / Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже представил контракт между МВД Украины и заводом Антонов на закупку 13-ти АН-178 для Нацгвардии и ДСНС.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Это первые самолеты с украинскими и евро комплектующими. Хороший сигнал для мира. Осенью — первый демонстрационный полет, через 3 года будут на службе», — написал Аваков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и министр внутренних дел Украины Арсений Аваков обсудили двустороннее сотрудничество в авиасфере.