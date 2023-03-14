AUKUS. США, Британия и Австралия хотят построить флот атомных подлодок — Китай заявил об «опасном пути» 14 марта, 11:19 Премьер-министр Австрии Энтони Албаниз, президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США, Великобритания и Австралия обнародовали детали своего плана в формате AUKUS, предусматривающего оборонное партнерство и предоставление Канберре атомных подлодок. Он направлен на противодействие влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.



Об этом сообщает BBC.

Согласно пакту, Австралия получит от США первые как минимум три атомные подлодки. Также союзники будут работать над созданием нового флота, используя самые современные технологии, в частности, реакторы Rolls-Royce британского производства.

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Представители австралийского флота уже с этого года будут ездить на базы США и Британии, чтобы учиться ими управлять. С 2027-го Вашингтон и Лондон разместят небольшое количество атомных подлодок в Перте, Западная Австралия, прежде чем Канберра приобретет первые три американские субмарины класса Virginia в начале 2030-х с возможностью позже закупить еще две.



После этого хотят спроектировать и построить совершенно новую атомную подлодку для ВМС Великобритании и Австралии — модель SSN-AUKUS.



Как сообщает SkyNews, спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь раскритиковал страны за пакт AUKUS, заявив, что те «пошли дальше по опасному пути» и «проигнорировали» беспокойство международного сообщества.

В то же время страны настаивают на том, что пакт не увеличивает риск распространения ядерного вооружения — суда будут перевозить обычное оружие, а ядерные реакторы будут герметично закрыты. По словам президента США Джо Байдена соглашение нацелено на укрепление мира в регионе. Он подчеркнул: подлодки будут «с ядерным источником энергии, а не ядерным оружием».

AUKUS — оборонный альянс между Австралией (AU), Великобританией (UK) и США (US), о формировании которого объявили 15 сентября 2021 года. Он создан для сотрудничества этих стран в Индо-Тихоокеанском регионе — в частности для совместного противостояния растущему влияния Китая. США, Британия и Австралия готовятся упростить обмен информацией в важных технологических сферах, среди которых искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, ударные средства большой дальности.

