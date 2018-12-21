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Атомный авианосец США вошел в Персидский залив

Вчера, 22:43
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Авианосец USS John C. Stennis

Фото: USS John C. Stennis ‏via Twitter

В пятницу, 21 декабря, атомный авианосец USS John C. Stennis вошел в Персидский залив, это первый заход американского авианосца с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года.

Об этом сообщает AP, журналист которого находится на борту авианосца.

Маневр группы кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем происходит на фоне неоднократных угроз Ирана закрыть Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив между Оманским и Персидским заливами, через который проходит экспортный путь третьей части мирового рынка нефти.

"Мы пытаемся быть более непредсказуемыми в оперативном отношении. Мы хотим быть непредсказуемыми для наших врагов, но предсказуемыми для наших партнеров со стратегической точки зрения", - сказала лейтенант Хлоя Морган, представитель 5-го флота США.

По данным издания, корабли иранской Революционной гвардии следили за корабельной группой, в какой-то момент запустив беспилотник и ракеты вдали от авианосца.

Ранее американские СМИ сообщили, что США направили в Персидский залив атомный авианосец John C. Stennis класса Нимиц, чтобы продемонстрировать силу перед Ираном и давление на Тегеран.

Теги:   Персидский залив Авианосец Иран США

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