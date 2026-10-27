Три из четырех британских атомных подводных лодок класса Vanguard, предназначенных для ядерного сдерживания, одновременно находятся в море . По меньшей мере одна из них оснащена баллистическими ракетами с ядерными боеголовками.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По оценкам экспертов, две другие подводные лодки, вероятно, проходят морские испытания и готовятся к выполнению задач. В то же время Королевский военно-морской флот Великобритании отказался подтвердить характер их задач, сославшись на соображения безопасности.

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Четвертая подводная лодка класса Vanguard, HMS Victorious, находится на капитальном ремонте.

Один из источников в ВМС назвал пребывание трех подводных лодок в море «необычным», однако отказался объяснить причины такого развертывания.

Другой источник — бывший высокопоставленный представитель ВМС — заявил, что флот долгое время действовал по схеме, при которой всегда располагал двумя лодками, готовыми к выполнению задач в любой момент.

Он выразил удовлетворение тем, что в море одновременно находятся три подводные лодки, назвав это «замечательным днем» и свидетельством того, что ситуация улучшается. По его словам, присутствие трех лодок в море позволит сократить продолжительность патрулирования и облегчит службу экипажей.

«Я бы не сказал, что это как-то связано со стратегическими сигналами», — подчеркнул он, вероятно, имея в виду рост напряженности в отношениях с Россией. По имеющимся данным, в последний раз три британские подводные лодки этого типа одновременно находились в море более пяти лет назад.

Том Шарп, который прослужил 25 лет в Королевском флоте и командовал четырьмя военными кораблями, отметил, что увеличение количества подводных лодок, готовых к выполнению задач, стало бы положительным явлением.

«Это не свидетельствует ни о чем особенном или зловещем — речь идет лишь о плановом оперативном размещении сил», — сказал он.

Подводные лодки класса Vanguard изначально проектировались на 25 лет службы, однако к моменту их замены лодками класса Dreadnought в начале следующего десятилетия им будет почти 40 лет.

На данный момент у Великобритании есть лишь один способ доставки ядерного оружия к цели — баллистические ракеты Trident II D-5, запускаемые с атомных подводных лодок

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На прошлой неделе британские и французские истребители впервые приняли участие в совместных учениях, в ходе которых отрабатывали сценарий ядерного удара.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал население начать делать запасы на случай чрезвычайных ситуаций, в частности кибератак или экстремальных погодных явлений.