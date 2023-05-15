В Брянской области РФ беспилотник атаковал склад с военной техникой оккупантов — росСМИ 15 мая, 09:56 В Брянской области новая «бавовна» (Фото:Радио Свобода)

Беспилотник атаковал склад с военной техникой оккупационной армии РФ в Брянской области.

Как сообщает издание Baza, взрывное устройство было скинуто с дрона на крышу склада в Суземском районе утром в воскресенье, 14 мая.

Повреждены пять единиц военной техники.

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Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

13 мая жители Брянской области за считанные минуты стали свидетелями невероятных инцидентов в небе. Вертолеты и самолеты ВС РФ начали взрываться в воздухе и падать. На данный момент известно, что РФ потеряла два вертолета и два самолета.

В ночь на 3 мая пять беспилотников атаковали военный аэродром в Брянской области РФ. Повреждения получил военно-транспортный самолет Ан-124.

Ночью 4 мая резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Также беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

В этот же день на территории одной из воинских частей Воронежской области упал беспилотник.

В результате подрыва железной дороги в Брянской области РФ 1 мая сгорели тепловоз и четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива.