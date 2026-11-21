Российские хакеры, которых западные спецслужбы связывают с ФСБ, развернули масштабную фишинговую кампанию против европейских журналистов и политиков, пытаясь получить доступ к их аккаунтам в Signal и Telegram.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники в спецслужбах и показания пострадавших.

Атаки продолжаются как минимум с середины октября. Под прицелом оказались репортеры и активисты, освещающие войну или поддерживающие Украину. Европейские службы безопасности отмечают, что за операцией стоит группировка UNC5792 (также известная как Frontier Blizzard и Sentry Bear), которую в США напрямую связывают с одним из подразделений российской спецслужбы.

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Схема взлома строится на доверии к знакомым контактам: злоумышленники используют уже скомпрометированные аккаунты для рассылки фальшивых приглашений на онлайн-встречи или в закрытые чаты.

В частности, журналист-расследователь Христо Грозев получил в Signal сообщение якобы от давнего немецкого коллеги со ссылкой, замаскированной под Google Meet. Проверив ссылку в защищенной среде, он обнаружил поддельную форму авторизации Telegram, предназначенную для перехвата номера и кода доступа; при этом злоумышленников выдали ошибки в английском тексте и фрагменты русскоязычного интерфейса.

Кроме того, 17 ноября трое журналистов Le Monde получили в Signal приглашение на видеоконференцию, посвященную переговорам между Киевом и Москвой, — сообщения пришли со взломанного профиля другого европейского репортера.

Немецкий соавтор расследования Панамский архив Бастиан Обермайер распознал аналогичную ловушку благодаря опечатке в имени отправителя, а депутат Национального собрания Франции Эрик Боторель получил фишинговую ссылку — якобы для вступления в группу в Telegram.

Кроме того, в отдельных случаях хакеры прикрывались названием французской ассоциации по поддержке Украины Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre. По данным Le Monde, как минимум одна атака оказалась успешной: злоумышленникам удалось взломать учетную запись руководителя компании в сфере кибербезопасности.

Кибергруппировка UNC5792 находится в поле зрения специалистов по безопасности как минимум с февраля 2025 года — тогда корпорация Google публично предупредила о ее активности. Хакеры рассылали поддельные приглашения в групповые чаты Signal, чтобы привязать свое устройство к аккаунту жертвы и незаметно читать сообщения. Изначально целями были украинские военные, однако в Google сразу прогнозировали, что впоследствии атаки распространятся и на гражданских пользователей.

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В последнее время российские и пророссийские хакеры активизировали кибератаки как против Украины, так и против европейских институтов. В частности, 19 ноября издание Politico сообщило, что Еврокомиссия подверглась мощной хакерской атаке, из-за которой перестали работать системы учета зарплат, отпусков и рабочего времени, а также могла произойти утечка персональных данных сотрудников.