Атаки РФ на мирных жителей показывают отчаяние Кремля и являются военным преступлением — глава Евросовета 10 октября, 17:18 Мишель подчеркнул, что Евросовет остается приверженным поддержке Украины (Фото:Hiro Komae/Pool via REUTERS)

Глава Евросовета Шарль Мишель убежден, что российские атаки на мирных жителей показывают отчаяние Кремля. Он также назвал массовые российские обстрелы украинских городов военным преступлениям.

«Ужасные атаки России на Киев и другие города по всей Украине показывают отчаяние Кремля. Эти неизбирательные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями», — пишет он в Twitter.

Видео дня

Мишель также подчеркнул, что Евросовет остается приверженным поддержке Украины и привлечению к ответственности российского режима. Он добавил, что страны G7 обсудят это на предстоящем саммите.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины. Ударам подверглись восемь областей.

В результате есть погибшие и пострадавшие, а также повреждены важные объекты критической инфраструктуры.

На фоне массированного обстрела украинских городов президент Украины Владимир Зеленский договорился с немецким канцлером Олафом Шольцем о созыве срочного заседания группы G7.