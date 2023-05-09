Зеленский связал увеличение количества атак на Украину с желанием Кремля «продать» россиянам победу 9 мая, 14:43 Зеленский объяснил возросшее количество ударов РФ по Украине с начала мая (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост количества ударов РФ по украинским городам с начала мая связан с желанием кремлевского режима «продать» обществу победу.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

«То, что сейчас есть и что мы отслеживаем — увеличение обстрелов: по моему личному мнению, это значит, что нужно что-то военно-политическому руководству РФ. Как говорится: продавать своему обществу. Потому что побед никаких нет, а ненасытное общество там есть. Мы видим, как они поддерживают те или иные радикальные действия или количество смертей. Они всегда радуются этому как факту», — пояснил украинский президент.

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Он добавил, что Бахмут «продать» не вышло, «потому что не вышло захватить».

С начала мая войска РФ активизировали атаки по Украине. В ночное время суток российские оккупанты запускают по украинским городам дроны-камикадзе и ракеты.

Противник также атакует Киев, с начала месяца оккупанты били по украинской столице пять раз.

В ночь на 8 мая Украину и Киев атаковали Шахеды. Все 35 дронов были сбиты силами ПВО, 30 из них — над Киевом. В результате удара в столице травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

По Одесской области враг ударил ракетами Х-22. Три человека получили ранения, еще один пропал без вести.

Рано утром 9 мая Киев атаковали ракетами, в районе столицы было сбито около 15.