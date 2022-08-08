Генсек ООН призвал предоставить экспертам МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС

8 августа, 08:34
Генсек ООН назвал обстрелы войсками РФ Запорожской АЭС самоубийством (Фото:Issei Kato/Reuters)

Генсек ООН назвал обстрелы войсками РФ Запорожской АЭС самоубийством (Фото:Issei Kato/Reuters)

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС на фоне обстрелов объекта войсками РФ.

На пресс-конференции в Японии, посвященной годовщине атомной бомбардировки, он заявил, что «любая атака на атомную станцию — это самоубийство», пишет Reuters.

«Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех усилиях по созданию условий для стабилизации работы объекта», — добавил генсек ООН.

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Он призвал открыть представителям организации доступ к ЗАЭС.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

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Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=HZ50DO8DMjQ

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   ООН МАГАТЭ Запорожская АЭС Антонио Гутерриш Война России против Украины

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