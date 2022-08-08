Генсек ООН призвал предоставить экспертам МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС 8 августа, 08:34 Генсек ООН назвал обстрелы войсками РФ Запорожской АЭС самоубийством (Фото:Issei Kato/Reuters)

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС на фоне обстрелов объекта войсками РФ.

На пресс-конференции в Японии, посвященной годовщине атомной бомбардировки, он заявил, что «любая атака на атомную станцию — это самоубийство», пишет Reuters.

«Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех усилиях по созданию условий для стабилизации работы объекта», — добавил генсек ООН.

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Он призвал открыть представителям организации доступ к ЗАЭС.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.



Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

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