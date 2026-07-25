Удары РФ по судам и портам: Зеленский предупредил о новой угрозе мировой продовольственной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России по блокированию вывоза зерна из Черноморского региона могут вновь создать угрозу для продовольственной безопасности в различных странах мира.

Об этом он сказал во время вечернего обращения в субботу, 25 июля.

По его словам, Украина будет отвечать на российские удары по портам и аграрной инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что ежедневно поступают сообщения о последствиях атак РФ на сельскохозяйственные предприятия, в частности в Сумской области и других регионах.

Реклама

«Всё это — сознательная российская тактика подлых ударов. МИД Украины должен проинформировать всех партнеров и представителей международных организаций о последствиях российской тактики террора против портов и аграрной сферы», — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что подобная ситуация уже возникала в 2022 году, когда из-за российской агрессии мировая продовольственная безопасность оказалась под угрозой. Тогда больше всего пострадали регионы, зависящие от импорта зерновых, в частности страны Ближнего Востока и Северной Африки.

По словам Зеленского, нынешняя блокировка экспорта зерна из Черного моря может вновь повлиять на цены на продукты и стоимость жизни в таких странах, как Египет, Ливия, и других государствах, зависящих от поставок зерна и продуктов его переработки.

Он добавил, что Украина координирует действия с международными партнерами, чтобы противодействовать российским попыткам использовать продовольствие в качестве инструмента давления.

23 июля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что с начала июля Россия атаковала более 30 торговых судов в Черном море, пытаясь превратить его в зону страха и нестабильности посредством целенаправленных ударов по гражданскому судоходству. Из-за этих атак движение по украинскому морскому коридору было заблокировано, и Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, предупредив о риске продовольственного кризиса для миллионов людей.

В ночь на 22 июля российские войска атаковали балкер Golden Rose — для спасения экипажа Госпогранслужба провела специальную операцию.

21 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил об атаке на танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходивший под флагом Либерии, примерно в 20 морских милях от румынского побережья — судно направлялось из египетского порта Александрия в украинский порт Рени. Весь экипаж был спасен; трое моряков получили ранения, двое из них — ожоги. Сибига тогда заявил, что война представляет прямую угрозу свободе судоходства, безопасности мореплавания в Черном море и восточному флангу НАТО.