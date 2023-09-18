Зеленский об ударах по территории РФ: Украина имеет полное моральное право атаковать эти места 18 сентября, 12:51 Зеленский объяснил позицию Украины касательно атак по территории РФ (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет полное моральное право атаковать места, которые РФ использует для запуска ракет по украинским городам.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

«Россия должна знать, что где бы она ни находилась, какое бы место ни использовала для запуска ракет, чтобы нанести удар по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места. Мы отвечаем им: „Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете“», — отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что Украина использует оружие партнеров только для ударов по территории Украины.

«Вы знаете, что мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины. Это так, но это не карательные миссии, как, например, убийство мирных жителей», — резюмировал президент.

Российское издание Верстка писало, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина провела по меньшей мере девять успешных атак на авиабазы в России, оккупированном Крыму и Беларуси, уничтожив или повредив минимум 24 самолета.



Руководитель ГУР Кирилл Буданов в конце августа говорил, что в войне России против Украины участвуют 436 российских самолетов. Также он заявлял, что после последних ударов по российским аэродромам Сольцы и Шайковка у оккупантов осталось 27 исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

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Также российские регионы систематически атакуют ударные беспилотники, в частности, дроны долетают и до Москвы.

12 сентября британская разведка сообщала, что в последние недели Россия изменила положение системы противовоздушной обороны малой и средней дальности вокруг Москвы для того, чтобы эффективнее противодействовать атакам беспилотников.

