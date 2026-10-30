Отвлечь внимание от успехов ВСУ и склонить Украину к капитуляции: ISW о вчерашних атаках РФ на Днепр и другие города

Аналитики ISW полагают, что массированными ударами по Днепру и другим городам Кремль стремится отвлечь внимание от успехов Украины на фронте , сделать жизнь мирных жителей невыносимой и принудить Киев к капитуляции.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 29 октября.

Аналитики отмечают, что в течение 2026 года РФ усилила жестокость и разрушительность своих ударов. В частности, россияне осуществляют длительные комбинированные атаки днем и ночью на протяжении нескольких суток, используют уязвимости украинской ПВО и внедряют новые технологические решения, в частности ракеты Бандероль.

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По оценке ISW, российские удары 29 октября, в частности по железнодорожному вокзалу Днепра, продемонстрировали, что даже небольшого количества беспилотников, преодолевающих украинскую противовоздушную оборону, достаточно для нанесения значительного ущерба гражданскому населению.

Аналитики полагают, что в преддверии зимы 2026−2027 годов Кремль пытается усилить давление на украинцев, создавая для них дополнительные трудности. В ISW предполагают, что Москва рассчитывает отвлечь внимание от недавних успехов Украины на поле боя и в конечном итоге принудить Киев к капитуляции, сделав повседневную жизнь в стране невыносимой.

29 октября войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, погибли 14 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд. Эвакуацию объявили за 10 минут до удара: локомотивная бригада успела спастись, однако часть людей осталась на платформе, несмотря на сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, оккупационные войска атаковали центр Чернигова, где в результате удара вспыхнул пожар. Погибли две 15-летние девушки, еще 25 человек пострадали, среди них четверо детей.

К тому же 29 октября россияне атаковали беспилотником многоэтажку в Кременчуге Полтавской области. В результате удара погибли три человека, еще 15 получили ранения, среди них трое детей.