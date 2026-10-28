Самое жесткое заявление. Турция предупредила о недопустимости новых атак на суда в Чёрном море

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что во время войны коммерческие суда в Чёрном море подвергались атакам беспилотников, дрейфующих мин и ракет (Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в среду, 28 октября, предостерег Россию и Украину от дальнейших атак на коммерческие суда в Черном море . Он заявил, что Анкара оставляет за собой право прибегнуть к юридическим мерам в ответ на такие удары.

Об этом в среду, 28 октября, сообщает Reuters, отмечая, что это самое жесткое заявление Турции по поводу атак на суда в Чёрном море на сегодняшний день.

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Анкара заявляет, что ожидает ответа от России и Украины на своё предложение, направленное на прекращение усиливающихся атак и обеспечение безопасной перевозки зерна из региона.

Выступая в Софии после встречи министров обороны и военных руководителей причерноморских стран — Турции, Румынии и Болгарии, — Гюлер отметил, что во время войны коммерческие суда в Чёрном море подвергались атакам беспилотников, дрейфующих мин и ракет.

«Мы с беспокойством следим за интенсивными нападениями на коммерческие суда в Чёрном море и призываем стороны действовать разумно, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море», — заявил он.

По словам министра, в среду ещё одно коммерческое судно подверглось атаке трёх беспилотников в пределах морской юрисдикции Болгарии.

«Мы также оставляем за собой все юридические права в связи с нападениями на суда под турецким флагом или принадлежащие турецким владельцам и очень внимательно следим за развитием событий. Обеим сторонам постоянно направляются необходимые предупреждения с призывом не допускать коммерческое судоходство в зону конфликта и немедленно прекратить атаки на гражданские суда», — добавил Гюлер.

Гюлер также сообщил, что Турция, Румыния и Болгария, совместно проводящие операцию по разминированию Черного моря, договорились уделять особое внимание защите критически важной подводной инфраструктуры.

Фото: NV

Атаки на суда в Чёрном море — что известно

Россия существенно усилила удары по гражданским судам в Чёрном море ещё летом, когда, в частности, атаковала танкер Gas Lisbon у побережья Румынии. В августе Киев через посредников предложил России прекратить атаки на гражданские объекты в Чёрном море, однако Москва отказалась.

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5 октября дрон поразил судно «Royad Mammadov» с грузом кукурузы у румынской газовой платформы «Пескаруш». По словам Зеленского, судно атаковали два российских дрона, капитан погиб, 11 членов экипажа были спасены. 13 октября премьер-министр Болгарии Румен Радев созвал экстренное заседание Совета безопасности после нападения на торговое судно в 18 милях к востоку от города Бяла.

23 октября примерно в 24 км от Констанцы затонуло судно «Khoryv» под флагом Каймановых островов, которое следовало из турецкого порта. Причиной, по предварительным данным, мог стать удар дрона. Из 14 членов экипажа один украинец погиб, четверо попали в больницу, ещё трое числились пропавшими без вести. Президент Румынии Никушор Дан после этого обвинил Россию в эскалации атак на восточном фланге НАТО.

По данным Financial Times, Черное море в этом году стало самым опасным судоходным маршрутом в мире. Число погибших моряков здесь превышает аналогичный показатель в Персидском заливе, а количество атак, по некоторым оценкам, превышает его более чем в шесть раз.

28 октября три морских дрона атаковали контейнеровоз под флагом Либерии примерно в 21 миле от болгарского города Шабла.