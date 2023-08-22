После ударов дронами по аэродромам Шайковка и Сольцы полностью уничтожены два российских Ту-22, еще два повреждены — СМИ 22 августа, 11:57 На аэродроме Сольцы в РФ горел стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (Фото:Moscow Times/Telegram)

В результате ударов дронами по российским аэродромам Сольцы и Шайковка полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика РФ Ту-22М3, пишет УП со ссылкой на источники в разведке.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 полностью уничтожены, еще два самолета незначительно повреждены», — отметил собеседник издания.

Отмечается, что аэродромы атаковали беспилотниками с территории РФ.

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19 августа в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что около 10 утра на аэродром Сольцы была осуществлена атака неизвестных беспилотников, которые пытались сбить из стрелкового оружия.

В результате атаки на территории аэродрома «возникло возгорание на стоянке самолетов», но россияне уверяют, что пожар оперативно ликвидировали. В то же время в минобороны РФ признали, что повреждения получил один самолет.

21 августа российская пропаганда сообщила, что дрон атаковал аэродром Шайковка в Калужской области РФ. В ГУР сообщили, что поврежден один самолет. Операцию провели люди, пришедшие «из центральной России», в координации с ГУР.

