В британской разведке объяснили, почему армия РФ начала активно обстреливать юг Украины 25 июля, 09:34 Свято-Преображенский собор после удара российскими ракетами (Фото:REUTERS/Ян Доброносов)

Британская разведка считает, что после прекращения зерновой сделки, Кремль чувствует себя «менее политически ограниченным» и наносит удары по Одессе и другим южным регионам, поскольку считает, что Украина хранит там военную технику.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 25 июля.

Разведчики заметили, что в период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала зерновая сделка, Россия воздерживалась от ударов по гражданской инфраструктуре в южных портах.

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По данным отчета, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, российская ударная кампания характеризовалась плохой разведкой и нефункциональным процессом выбора целей.

Отмечается, что с 18 июля Россия наносила многочисленные удары по Одессе и других южных регионах Украины. Для этих атак было использовано большое количество ракет Х-22, и 5,5-тонного оружия, которое было разработано для уничтожения авианосцев.

Атаки России на юг Украины

В течение прошлой недели россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в частности портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

23 июля оккупанты совершили самую масштабную атаку на центр Одессы с начала развязанной полномасштабной войны, использовав 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей.

В результате обстрела погиб человек, еще 21 человек пострадал, в том числе четверо детей. В историческом центре города значительные разрушения: ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, всего повреждено 25 объектов исторической важности.