В ООН предупредили о рисках для продовольственной безопасности из-за атак РФ на черноморские порты

Цены на пшеницу выросли на 20% с начала месяца — это самый высокий уровень с марта 2024 года (Фото: REUTERS/Victor Sayenko/File Photo)

Об этом заявила глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото на заседании Совета Безопасности в понедельник, 27 июля.

По ее словам, систематическим ударам подвергаются порты Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. В этом месяце зафиксировано более шести атак на гражданские суда, в результате которых погибли или получили ранения 44 члена экипажей.

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Гото привела данные Конференции ООН по торговле и развитию, согласно которым с начала месяца мировые цены на пшеницу выросли на 20% и достигли самого высокого уровня с марта 2024 года.

Гото также сообщила, что с начала июля в результате российских воздушных атак в Украине погибли более 170 мирных жителей, еще 1028 получили ранения. Под ударами оказались жилые дома, детские площадки, автозаправочные станции, рынки и логистические склады, а Киев находится под постоянными обстрелами — только в столице в этом месяце погибли по меньшей мере 56 мирных жителей, еще 232 пострадали. Она также отметила ежедневные атаки управляемыми авиабомбами по прифронтовым общинам Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Всего с начала полномасштабного вторжения подтверждена гибель по меньшей мере 16 141 гражданского лица, в том числе 803 детей, а также ранение 48 613 человек, включая 2960 детей.

«Эти атаки неприемлемы, ничем не оправданы и должны быть немедленно прекращены. ООН неизменно и однозначно осуждает подобные нападения, где бы они ни происходили», — подчеркнула Гото.

Она также выразила обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС, напомнив, что 15 июля МАГАТЭ сообщило о 22-й полной потере станцией внешнего электроснабжения с начала войны, причем десять таких случаев произошли всего за последние три месяца.

Представительница ООН призвала стороны возобновить дипломатические усилия и добиться немедленного, полного и безоговорочного прекращения огня, назвав это важным шагом на пути к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в июле 2026 года поразили в Черном и Азовском морях более 180 российских судов, принадлежащих к теневому флоту РФ и перевозящих грузы в обход международных санкций.

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В свою очередь, с начала месяца российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту Украины. Удар по судну Golden Leo, в результате которого погибли 10 человек, а также атаки на танкер Gas Lisbon и балкер Golden Rose вынудили судовладельцев самостоятельно принять решение о приостановке работы с одесскими портами.

22 июля министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий подтвердил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью временно приостановлен заход судов в украинские морские порты. В тот же день глава МИД Сибига заявил, что Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с остановкой движения по морскому коридору в Черном море.