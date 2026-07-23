Цымбалюк о горящих НПЗ и складах в РФ: Пришло время ставить на официальном уровне вопрос о выводе российских войск из Украины

Черный дым над Краснодаром после атаки украинских дронов на склад Wildberries, 22 июля 2026 года (Фото: Social Media/via REUTERS)

Ситуация существенно изменилась по сравнению с предыдущим этапом переговоров об условиях прекращения боевых действий в Украине: дальние удары Сил обороны выводят из строя нефтеперерабатывающие предприятия и объекты, связанные с крупнейшими маркетплейсами страны-агрессора РФ. На это в эфире Радио NV обратил внимание блогер и журналист Роман Цимбалюк.

Он считает, что украинской стороне пора изменить планку своих требований.

«Наша задача — никакого завершения „СВО“. Орки, это так не работает! Вывод войск с территории Украины — а дальше будем с вами разговаривать», — подчеркнул он.

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По словам Цимбалюка, удары по НПЗ были значимыми, но атаки на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon непосредственно затронули широкие слои российского населения.

«Кто владеет НПЗ в Российской Федерации, сетями автозаправочных станций и тому подобное? Это крупный российский бизнес — как они сами считают, „небожители“, живущие собственной жизнью, которая очень сильно отличается от жизни обычных россиян. Соответственно, удары по этим объектам — вроде как их проблема, ведь это их собственность, — сказал он. — А вот ситуация с Wildberries касается малого и среднего российского бизнеса, воспитанного по такой формуле: мы не интересуемся политикой, не лезем в нее, голосуем за Единую Россию или не голосуем вовсе — Единая Россия все равно побеждает, а [российский диктатор Владимир] Путин типа обеспечивает стабильность, безопасность и так далее».

Для россиян, которые понесли убытки в результате пожаров на складах, стало шоком услышать по телевидению, что Wildberries должен защищать себя сам, а не государство, отметил блогер.

«То есть мы намекаем им — оркам, которые сейчас плачутся в смартфонах по поводу банкротства и различных финансовых трудностей, — что нужно что-то менять. И еще раз: мне кажется, настал момент, когда на официальном уровне нужно уже ставить вопрос именно о выводе российских войск с территории Украины. Потому что те предложения, которые звучали до этого, мне кажется, на фоне такой пылающей России немного устарели», — резюмировал Цимбалюк.

Атаки на логистические центры в РФ — что известно

В ночь на 23 июля беспилотники атаковали российский Воронеж, где, по данным мониторинговых Telegram-каналов, одной из целей стал логистический хаб Wildberries.

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В ночь на 22 июля украинские дроны нанесли удары по двум крупным логистическим центрам Wildberries на юге России — в Краснодаре (площадью около 100 тысяч квадратных метров) и в Невинномысске Ставропольского края (площадью около 90 тысяч квадратных метров).

20 июля беспилотники совершили массированную атаку на Московскую область РФ — тогда в Подольске огонь охватил еще один склад Wildberries, а в Домодедово — индустриальный парк Южные ворота.

18 июля были атакованы логистические комплексы Wildberries в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области РФ. Сообщалось, что в результате атаки на Котовск погибли семеро сотрудников маркетплейса.

По информации пропагандистского издания Коммерсантъ, в результате ударов украинских дронов за неделю было повреждено или уничтожено около 10% логистических мощностей маркетплейса Wildberries. Атаки затронули складские комплексы в Электростали, Котовске, Невинномысске и Краснодаре общей площадью 552 тысячи квадратных метров.