Премьер-министр Румынии Лука Никулеску заявил, что вечером 14 ноября возле дельты Дуная, недалеко от Сулины, беспилотники атаковали три коммерческих судна.

Об этом Никулеску написал 15 ноября на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что радары Министерства обороны Румынии также зафиксировали в этом районе воздушные цели, из-за чего румынские военно-воздушные силы дважды поднимали в воздух истребители.

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«Я нахожусь в постоянном контакте с соответствующими органами, безопасность моряков — наш безусловный приоритет. Эти инциденты неприемлемы и составляют нарушение международного права. Они свидетельствуют об ухудшении ситуации безопасности, вызванной продолжающейся войной России против Украины», — заявил премьер Румынии, комментируя атаку.

Он также написал, что Румыния и ее союзники будут и впредь принимать все необходимые меры для укрепления безопасности в Черном море, и это остается ключевым приоритетом для правительства, действующего в тесном сотрудничестве с нашими региональными партнерами и НАТО.

Ранее румынские СМИ сообщили, что в ночь на 14 ноября в территориальных водах Румынии беспилотник неизвестного происхождения атаковал коммерческое судно Larissa 1 под флагом Палау, которое направлялось в Украину. По данным издания, в результате атаки никто из членов экипажа не пострадал. Также на борту не возник пожар. В то же время, дрон повредил грузовой кран судна.

Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря сообщил, что обстоятельства инцидента расследуют. По его словам, румынские военные координируют действия с Военно-морскими силами, Министерством внутренних дел и Береговой охраной. Опря также отметил, что накануне в уезде Тулча по меньшей мере дважды объявляли воздушную тревогу в разных районах. По его словам, Румыния фиксирует беспилотники, которые приближаются к ее границам, воздушному пространству или появляются над водой.

Удары РФ по судам в Черном море — главное

С начала октября 2026 года Россия усилила удары по гражданским транспортным судам у границ стран НАТО в акватории Черного моря, в том числе возле Румынии и Болгарии.

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Так, в течение месяца в результате атак погибли или пропали без вести 34 моряка. По меньшей мере восемь судов были поражены российскими беспилотниками. Четыре из них затонули.

Инфографика: NV

В общей сложности в 2026 году в Черном море было атаковано 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков, тогда как в Ормузском проливе подтверждено 24 случая гибели.

25 октября издание Financial Times назвало Черное море самым опасным судоходным маршрутом в мире.