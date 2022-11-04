Атака в Севастополе: РФ официально выразила протест послу Великобритании 4 ноября, 04:42 Пожар после взрывов в Севастополе, 29 октября (Фото:t.me/mysiagin)

МИД России в четверг, 3 ноября, вызвал госпожу посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, которой выразили «решительный протест» в связи с якобы причастностью Лондона к атаке на оккупированный Севастополь.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.



Как отметили россияне, они выразили «протест из-за активного участия британских военных специалистов в подготовке и поставке подразделений украинских войск, в частности с целью проведения диверсионных операций на море».

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«В случае продолжения таких актов агрессии, угрожающих прямым вовлечением в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет полностью лежать на британской стороне», — заявили в министерстве агрессора.

В то же время Москва не предоставила конкретных доказательств для подтверждения своих заявлений. Как отметили в МИД России, они, мол, располагают информацией, что Военно-морские силы Великобритании «передали украинской стороне определенное количество» беспилотных аппаратов.

29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. оккупанты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Там придумали, что «атака украинских военных» произошла «под руководством британских специалистов, находящихся в Очакове». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме Ивана Голубца, «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.

В украинском ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.