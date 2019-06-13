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Атака в Оманском заливе: на одном из танкеров обнаружили неразорвавшуюся мину — СМИ

Сегодня, 22:55
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Атака в Оманском заливе: на одном из танкеров обнаружили неразорвавшуюся мину — СМИ - фото

Kyodo/via REUTERS

Танкер Kokuka Courageous был атакован в Оманском заливе

На корпусе танкера Kokuka Courageous, который подвергся нападению в Оманском заливе, обнаружили неразорвавшуюся мину, сообщил Fox News источник в Пентагоне.

По словам собеседника, неразорвавшийся снаряд обнаружил военно-морской флот США.

Источник отметил, что мина относится к тому типу, который использовался для диверсии против четырех нефтяных танкеров в мае у берегов ОАЭ.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Теги:   Танкер США Иран Ближний восток

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