Алгоритм действий. Эксперт дает идеальный рецепт противодействия атакам шахедов на столицу
Александр Коваленко рассказал, как лучше всего противодействовать иранским дронам, которыми Россия все чаще атакует Киев (Фото:Reuters / Gleb Garanich)
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал, могут ли ВСУ противодействовать запускам дронов, которые использует Россия.
Сейчас россияне запускают иранские беспилотники с разных направлений, постоянно меняют локации и пытаются экспериментировать, считает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.