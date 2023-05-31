Алгоритм действий. Эксперт дает идеальный рецепт противодействия атакам шахедов на столицу

31 мая, 20:24
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Александр Коваленко рассказал, как лучше всего противодействовать иранским дронам, которыми Россия все чаще атакует Киев (Фото:Reuters / Gleb Garanich)

Александр Коваленко рассказал, как лучше всего противодействовать иранским дронам, которыми Россия все чаще атакует Киев (Фото:Reuters / Gleb Garanich)

Автор: Роман Фещенко

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал, могут ли ВСУ противодействовать запускам дронов, которые использует Россия.

Сейчас россияне запускают иранские беспилотники с разных направлений, постоянно меняют локации и пытаются экспериментировать, считает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

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