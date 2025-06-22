В воскресенье, 22 июня, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ядерная программа Ирана была «существенно» поражена.

В эфире BBC он сказал, что не знает, был ли ядерный потенциал Ирана полностью уничтожен.

Однако добавил: «Мне совершенно ясно, что иранская ядерная программа была существенно поражена».

Реклама

Герцог подчеркнул, что не знал, собираются ли США атаковать ядерные объекты Ирана, и добавил, что Израиль продолжит делать «все возможное, чтобы защитить себя от ракет».

Инфографика: NV

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.