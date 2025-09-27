Президент Владимир Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией , однако 19 из них все-таки оказались на польской территории.

«В Польшу летело 92 дрона. Мы все сбили. 19 долетело до них. Да, мы их сбили над территорией Украины… Можно сказать, что они летели к нам. Но мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. Поэтому мы считаем, что летело 92», — сказал Зеленский на брифинге в субботу, 27 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

25 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ему не понравилось, как Владимир Зеленский прокомментировал сбивание российских дронов над Польшей.

Инфографика: NV

В частности, так Навроцкий отреагировал на слова Зеленского в интервью Sky News о том, что Польша не находится в состоянии войны и не готова к массовым налетам беспилотников.

Атака российских беспилотников на Польшу 10 сентября — главное

Ночью 10 сентября в воздушное пространство Польши вошли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный страж в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».