В Польше нашли обломки еще одного российского дрона, залетевшего в страну 10 сентября

Последствия одного из попаданий дронов в Польше (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

В Польше вблизи города Дзялдово, что в Варминско-Мазурском воеводстве, комбайнер в кукурузном поле нашел обломки еще одного БпЛА .

Об этом сообщает RMF FM.

По данным служб, состояние беспилотника свидетельствует о том, что это один из дронов, которые залетели в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября.

Впоследствии военная жандармерия заявила, что ее подразделение под надзором прокурора «осуществляет оперативные действия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта».

Реклама

Атака российских беспилотников на Польшу 10 сентября — главное

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный дозорный в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».

27 сентября Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.

30 сентября Минобороны Нидерландов сообщило, что начиная с декабря разместит в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства.