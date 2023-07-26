В случае атаки РФ на корабли в Черном море страны отреагируют «не легко» — Госдеп 26 июля, 04:11 Коммерческие суда, в частности те, которые являются частью зерновой сделки, ждут, чтобы пройти пролив Босфор (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Государства, которые принимали участие в зерновом соглашении и чьи суда остаются в Черном море, в случае атаки РФ на свои корабли «легко не отреагируют».

Об этом заявил заместитель главы Государственного департамента США Ведант Пател.



По словам представителя Госдепа, в акватории Черного моря есть корабли, участвовавшие в Черноморской зерновой инициативе — из каждого уголка мира.

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«Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли», — отметил чиновник.

Особенно потому что эти судна участвовали в Черноморской зерновой инициативе, чтобы доставить зерно и продукты из Украины в государства, которые очень нуждаются в такой продукции, добавил Пател.

17 июля РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу же начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.