«Очередной пример террора». Сибига отреагировал на удар РФ по судну Gas Lisbon недалеко от Румынии

Глава МИД Андрей Сибига отреагировал на российский удар по судну Gas Lisbon недалеко от Румынии. Он заявил, что война угрожает не только Украине, но и представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО.

Об этом Сибига сообщил на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что преднамеренное нападение на LPG-танкер Gas Lisbon, который направлялся в Украину и был атакован у побережья Румынии, является очередным примером российского террора.

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Сибига заявляет, что этот удар привел к ранениям членов гражданского экипажа и поставил под угрозу безопасность судоходства в Черном море. Кроме того, как отметил глава МИД, атака в очередной раз продемонстрировала, что Кремль не считается ни с международным морским правом, ни с жизнями гражданских лиц.

«Мы благодарны Румынии за быструю спасательную операцию, непоколебимую солидарность с Украиной и четкое понимание того, что безрассудные действия России угрожают безопасности всего Черноморского региона. Украина по-прежнему привержена углублению сотрудничества с Румынией и всеми нашими партнерами ради укрепления безопасности в Черном море», — сказал Сибига.

Он подчеркнул, что реакция должна соответствовать масштабу угрозы: усиление санкций, наращивание давления на Россию, полная ответственность за каждый акт агрессии.

Сибига отметил, что агрессора необходимо заставить прекратить войну.

Ранее в тот же день президент Румынии Никушор Дан заявил, что танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, подвергся атаке минувшей ночью примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.