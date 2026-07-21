Направлялся к порту Рени. Президент Румынии заявил, что недалеко от побережья страны был атакован танкер, перевозивший пропан

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, был атакован примерно в 20 морских милях от румынского побережья.

На своей странице в X он уточнил, что судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

«Минувшей ночью судно LPG Gas Lisbon, ходящее под флагом Либерии, было поражено за пределами территориальных вод Румынии, примерно в 20 морских милях от румынского побережья», — написал он.

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Дан рассказал, что после инцидента на место происшествия прибыли два судна Румынского агентства по безопасности человеческой жизни на море, которые эвакуировали весь экипаж, включая троих раненых. Всех доставили на берег.

Президент заявил, что государственные органы приведены в состояние повышенной готовности и установят обстоятельства, причины и виновных в этом серьезном инциденте, «который, вероятнее всего, является частью незаконной захватнической войны Российской Федерации против Украины».

По информации Digi24, судно было загружено пропаном, и на его борту произошел взрыв. Танкер находится в 26 километрах от побережья города Сфынту-Георге.

По данным источников издания, судно было атаковано морским дроном.

В настоящее время судно продолжает гореть. Для обеспечения безопасности судоходства всем судам, находящимся в этом районе, было направлено предупреждение с просьбой обходить опасную зону.