«Одна из самых кровавых атак». В Газе заявили, что в результате израильских ударов погибло более 100 человек

В секторе Газа в результате израильской атаки 28 октября погибли по меньшей мере 104 человека (Фото: Evelyn Hockstein/Reuters)

В результате израильских ударов по сектору Газа , которые были нанесены во вторник вечером, 28 октября, погибли по меньшей мере 104 палестинца, среди которых дети. Об этом сообщает The Guardian в среду, 29 октября.

По данным агентства гражданской обороны Газы, атака стала одной из самых кровавых за два года войны. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 35 детей, еще 200 человек получили ранения.

Директор по гуманитарной помощи и международному сотрудничеству в гражданской обороне Газы Мохаммед аль-Мугир утверждает, что один из ударов был направлен на лагерь для больных раком.

Спикер гражданской обороны Газы Махмуд Бассал назвал ситуацию в Газе «катастрофической и ужасной» и заявил, что израильские удары были направлены на палатки для перемещенных лиц, дома и окрестности больницы в секторе.

В ЦАХАЛ заявили, что удары были направлены против десятков боевиков, в том числе двух командиров батальонов, двух заместителей командиров батальонов и 16 командиров рот ХАМАС и других террористических группировок. По данным Армии обороны Израиля, среди погибших в результате ударов есть несколько террористов, участвовавших в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Удары также были нанесены по наблюдательным пунктам, объектам по производству оружия, пусковым площадкам ракет и туннелям, заявили в ЦАХАЛ.

29 октября Израиль заявил, что восстанавливает режим прекращения огня в Газе после серии ночных авиаударов, пишет Bloomberg. Агентство также сообщило, что в результате израильской атаки погибли 42 ребенка.

Ранее 28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля «немедленно нанести мощные удары» по сектору Газа. Как сообщала газета The Times of Israel, такое решение было принято вскоре после того, как в южной части Газы были атакованы израильские войска, а также на фоне нарушений ХАМАСом обязательств по возвращению тел заложников.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа не находится под угрозой после того, как Израиль нанес авиаудары по анклаву. Он пояснил, что группировка ХАМАС убила израильского солдата, поэтому ЦАХАЛ отомстил, нанеся ответный удар.

«Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и они должны были это сделать. Когда такое случается, они должны нанести ответный удар… Я думаю, что они имеют право так поступать», — сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.

Согласно соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 10 октября, группировка обязана как можно скорее вернуть тела всех израильских заложников. В обмен на это Израиль согласился передать 15 тел палестинцев за каждого израильтянина.

В настоящее время ХАМАС вернул тела 15 заложников, а 13 тел все еще находятся на территории Газы. Боевики группировки утверждают, что не знают точного местонахождения всех тел, поскольку потеряли связь с несколькими своими подразделениями, которые удерживали пленных и, по сообщениям, были уничтожены во время израильских бомбардировок.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщали, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

Уже 19 октября израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

25 октября Армия Израиля сообщила об осуществлении «точечного удара» по центральной части сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ отмечала, что удар был нацелен на члена террористической организации «Исламский джихад», который «планировал совершить террористический акт против войск Армии обороны Израиля».