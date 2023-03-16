Кирби об атаке на Reaper: Мы не знаем, о чем думал пилот, но преследование было преднамеренным 16 марта, 21:17 Атака российского истребителя на американский беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:Скриншот видео U.S. European Command)

Российский истребитель преднамеренно преследовал американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем, убежден координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Об этом сообщает CNN.

«Мы не можем узнать, что в голове российский пилот и узнать, каковы были его намерения, когда он ударил беспилотник. Просто я не уверен, что мы когда-либо узнаем. Что мы знаем и что совершенно очевидно, что это было преднамеренное преследование», — сказал он.

Видео дня

Кирби добавил, что беспилотник действовал в соответствии с международным правом. Представитель Белого дома добавил, что видео убедительно показывает, что произошло в Черном море, и «просто уничтожает российскую ложь».

14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».

Инфографика: НВ

После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.