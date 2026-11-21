Страна-агрессор Россия 20 ноября намеренно направила ракеты и беспилотник в воздушное пространство Польши — в день, когда там проходили военные учения Коалиции желающих, чтобы сдержать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ISW расценивает вторжение двух ракет и беспилотника в воздушное пространство Польши как преднамеренное действие РФ. Российская ракета Х-101, упавшая вблизи Рудника-над-Саном, разбилась примерно в 35 километрах от места проведения первых военных учений Коалиции желающих, которые проходят в Новой Дембе (Подкарпатское воеводство) с 9 по 22 ноября. В учениях задействовано около 6000 военнослужащих из девяти стран; их цель — проверить готовность к развертыванию многонациональных сил в Украине после прекращения огня.

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Фото: ISW

В момент нарушения российской стороной воздушного пространства в Новой Дембе — на так называемом VIP-дне военных учений — находились или направлялись туда министры обороны Франции, Великобритании, Литвы, Эстонии, а также еще восемь неназванных руководителей вооруженных сил стран-союзников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства «намеренной российской провокацией» именно в «VIP-день» и добавил, что это не было случайностью.

После атаки Польша не инициировала консультации в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. ISW полагает, что Альянс рискует повысить реальный порог реакции союзников на грубые нарушения Россией воздушного пространства стран-членов НАТО, если не будет задействовать положения о коллективных действиях для ответа на преднамеренные атаки.

Аналитики отмечают, что российская кампания по вторжению в воздушное пространство НАТО и Европы преследует цель проверить пороги реагирования Альянса и сдержать европейскую поддержку Украины, давая понять, что российская агрессия против Европы будет продолжаться до тех пор, пока Европа будет поддерживать Киев. Кремль стремится нормализовать нарушения воздушного пространства в Европе и повысить порог, при котором страны — члены НАТО могут инициировать консультации в рамках статьи 4, не говоря уже о статье 5, касающейся коллективной обороны.

«НАТО должно серьезно относиться к военным действиям России против Европы и реагировать на них надлежащим образом, независимо от частоты их возникновения. Альянс не должен допускать нормализации явных эскалационных шагов со стороны России, расценивая их как действия, не достигающие порога, который требовал бы единой реакции НАТО», — подчеркивает ISW.

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Аналитики также полагают, что НАТО следует рассмотреть возможность заключения с Украиной соглашения о поражении в украинском воздушном пространстве целей, угрожающих странам-членам. Кроме того, согласно анализу, Альянсу необходимо развернуть дополнительные средства ПВО в «прифронтовых государствах», граничащих с Украиной и Россией.

Падение российских ракет и БПЛА в Польше 20 ноября — главное

Во время массированной российской атаки на Украину 20 ноября две крылатые ракеты, вероятно, Х-101, и один реактивный беспилотник РФ пересекли границу с Польшей и упали в трех разных местах в Подкарпатском и Люблинском воеводствах.

Ракета Х-101 / Инфографика: NV

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что пострадавших и разрушений нет. Он обратился к союзникам по НАТО с призывом предоставить самолеты AWACS и истребители F-35 для защиты польского неба.

Газета The Telegraph писала, что одно из попаданий произошло почти в 100 км от места, где войска Коалиции желающих проводили военные учения.