США не могут независимо оценить «атаку» дронов на Кремль — разведка 4 мая, 19:22 Взрыв над Сенатским дворцом в Москве (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

У США недостаточно данных для независимой оценки инцидента с беспилотниками над Кремлем. Об этом заявила директор Национальной разведки Эврил Хейнс во время слушаний в комитете Сената по вооруженным силам в четверг, 4 мая, передает CNN.

«Вы видели, что украинское правительство отвергает свою причастность к этому. И на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы дать независимую оценку случившемуся», — сказала Хейнс.



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Она также подтвердила, что российский диктатор Путин нечасто ночует в Кремле.

Директор Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Скотт Берриер назвал дезинформацией утверждения страны-агрессора о том, что Украина якобы пыталась «убить» Путина с помощью США. Он подтвердил, что дроны на предполагаемых видео «атак» не могли причинить Кремлю серьезный ущерб и, вероятно, их оператор находился в пределах видимости дронов.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться предполагаемые видео инцидента.



Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.



Владимир Зеленский позже также подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.

