Почему Россия могла сымитировать атаку на Кремль — политолог 4 мая, 19:01 NV Премиум Кадр видео взрыва беспилотника над куполом Кремля, которое распространилось в Сети (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

Политолог Владимир Фесенко в интервью Radio NV объяснил, почему Россия могла сама сымитировать атаку на Кремль.

«Версий достаточно много, что хотя бы косвенно подтверждает, что всю эту историю, весь этот инцидент могли совершить как сознательную провокацию сами россияне», — отметил Фесенко в эфире Radio NV.

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Политолог объяснил, что вокруг Москвы, особенно вокруг Кремля, усилена система ПВО, в частности, недавно появлялись видео и фото о системах ПВО на крышах Минобороны РФ и других государственных учреждений, а российский диктатор Владимир Путин почти не бывает в своем кабинете в Кремле.