Атака на Кремль: глава МИД Франции назвала инцидент «странным и таинственным»

4 мая, 11:38
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Катрин Колонна (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Катрин Колонна (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что атака беспилотника на Кремль в ночь на 3 мая является «странным и таинственным инцидентом». Об этом она заявила в эфире телеканала France inter.

По ее словам, сейчас существует несколько гипотез произошедшего. Впрочем, журналистам она ответила, что «не будет увлекаться маленькой игрой в гипотезы».

«Атаку на Кремль достаточно сложно понять в нормальных ситуациях. Это заставляет меня не идти дальше, чем выбор прилагательного «странный» или «таинственный», — отметила Колонна.

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3 мая пропагандистские ресурсы страны-террориста распространили сообщения о том, что ночью был атакован Кремль. Утверждалось, что нападение было осуществлено с помощью дронов.

Прессслужба российского диктатора Владимира Путина заявила, что таким образом Украина якобы пыталась его устранить. Доказательств причастности Украины к инциденту она не привела.

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Впрочем, как сказал пресс-секретарь Путина, российская сторона «оставляет за собой право ответить на это нападение, где и когда сочтет нужным».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России. Глава государства напомнил, что Украина защищает свою территорию и оружия не хватает даже для этого.

Редактор: Татьяна Краевская

Теги:   Владимир Путин Кремль МИД Франции Владимир Зеленский Война России против Украины

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