Байден пригрозил «решительными действиями» за атаку на американскую базу в Сирии 25 марта, 06:38 Байден заявил, что США «не собираются останавливаться» (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Президент США Джо Байден предупредил Иран о последствиях из-за атак на американские базы в Сирии. Он заявил, что США будут «решительно действовать» для защиты американцев.

Об этом сообщает The Guardian .



«Не ошибайтесь, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, защищая наш народ», — сказал Байден.

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На вопрос, должен ли Иран заплатить большую цену за совершенные действия, он ответил, что США «не собираются останавливаться».

Как сообщалось, боевики, поддерживаемые Ираном, осуществили ракетный обстрел американской военных баз в Сирии, США ударили в ответ. По данным военно-ведомства США, за последние 24 часа было совершено две атаки. В последнюю — утром в пятницу — было выпущено не менее 10 ракет.